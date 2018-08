TVE cancel·la el programa de Cárdenas

La renovada directiva de Televisió Espanyola, liderada per Rosa Maria Mateo , ha decidit cancel·lar Hora Punta, el programa que conduïa Javier Cárdenas, segons avança Vanitatis . Sembla que les crítiques rebudes per la renovació del programa han fet tirar enrere la decisió de continuar amb el projecte, que s'ha descartat per complet de la programació de la cadena.Quan fa unes setmanes hi havia rumors que parlaven de la cancel·lació del programa, Cárdenas va voler deixar clar que no seria així. "Seguim treballant amb la finalitat de poder emetre el primer programa el pròxim 25 de setembre", afirmava contundentment el presentador d'Hora Punta. Va deixar clar que totes les referències a la cancel·lació no eren més que estimacions i visions parcials, "que no es corresponen amb la realitat contractual".Ara, en substitució de Cárdenas, Raquel Sánchez Silva serà l'encarregada de presentar un nou programa que ocuparà la mateixa franja horària.

