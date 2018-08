El PDECat reclama a Sánchez una proposta el 2018 per exercir el dret a decidir

El portaveu del PDECat al Congrés, Carles Campuzano, ha demanat a Pedro Sánchez que, abans de "cap d'any", posi sobre la taula una proposta per permetre "el dret a decidir" a Catalunya i retiri els recursos contra les lleis catalanes. "Els temps en política són limitats i, per tant, el crèdit no sempre està obert", ha asseverat en una entrevista a Europa Press en què també ha avisat: "A mesura que van passant les setmanes, el marge que té el govern espanyol per poder comptar amb la nostra confiança es va reduint"."El més raonable" és que, "abans d'acabar l'any", l'executiu central tingui "una proposta política per a Catalunya en el marc de les demandes que es plantegen des del Parlament", ha destacat, i ha insistit que el govern espanyol ha de ser capaç de proposar una "fórmula política" a la qüestió catalana que, ha afegit, "se centra en el dret a decidir, en el dret a l'autodeterminació". "Això és absolutament necessari", ha exclamat.A més, ha deixat clar que també abans que acabi el 2018, les comissions mixtes, el "diàleg bilateral" amb el govern del PSOE, han de tenir un "resultat" i que l'"Estat retiri els recursos de les lleis que estan bloquejades davant el Tribunal Constitucional i les suspensions que tenen algunes d'aquestes lleis". Això, ha dit, és "imprescindible".Segons Campuzano, "seria bo" arribar a la segona reunió que tinguin Pedro Sánchez i Quim Torra amb "avanços concrets en aquesta agenda que s'esbossarà en la reunió de La Moncloa". No obstant això, si aquests recursos no són retirats, el portaveu del PDECat descarta adoptar una mesura com la que va dur a terme Lluís Companys, que va retirar als seus diputats del parlament espanyol quan el govern de la República es va negar a retirar el recurs contra la llei de contractes de conreu. "La nostra obligació és defensar els interessos dels catalans al Congrés amb els nostres vots. Per tant, no és una mesura que ens hàgim plantejat", ha reblat.A Catalunya, ha afirmat, "hi ha una majoria independentista" a la qual el govern central ha de donar resposta i facilitar el "dret a decidir" per acabar amb "una agonia" que s'ha estat "allargant" aquests anys i que "s'ha demostrat que no resol res". No obstant això, Campuzano ha reconegut que no poden "imposar al govern espanyol el referèndum", però ha advertit que l'executiu central tampoc no els "pot impedir no tan sols defensar el referèndum, sinó donar resposta a aquesta petició majoritària de la societat catalana".Així mateix, Campuzano ha insistit que la resposta de l'executiu central només passa perquè s'abordi des del "coratge polític", l'"audàcia" i la "imaginació". Tot això, des d'una actitud de "diàleg polític" entre "les institucions catalanes i l'Estat", que permeti fer del govern de Sánchez una "legislatura reeixida". En aquest context ha assegurat que "ningú no desitja" que hi hagi eleccions anticipades perquè, si n'hi ha, "seria l'expressió d'un fracàs del diàleg polític".Tot i això, també ha admès que, si el diàleg entre el govern català i l'espanyol "no avança" i la situació judicial de les persones "que estan injustament empresonades continua sent en els termes que avui ho són", llavors serà "molt difícil" que la resta del mandat de Sánchez sigui "una legislatura reeixida". Segons creu, "és molt evident que l'aplicació del 155 i l'aplicació del codi penal no han servit per resoldre el conflicte entre Catalunya i Espanya". Així, assegura, ho han avalat els resultats dels comicis autonòmics del 21-D en què "la proposada independentista va obtenir el 48% dels vots".A més, Campuzano ha assegurat que els judicis als dirigents secessionistes "injustament empresonats" no ajudaran a resoldre el conflicte territorial perquè "condicionaran de manera molt forta" la situació política, ja que "és l'expressió de l'anormalitat". "No és normal que s'estigui jutjant aquestes persones en els termes en els quals se'ls està jutjant, amb aquestes acusacions de rebel·lió i sedició absolutament falses", ha postil·lat."Això pesarà i, per tant, serà un curs polític molt tibant per la deriva penal que el govern de Rajoy, en el seu moment, va adoptar", ha apuntat. "Hi ha unes peticions per delictes falsos i inexistents de penes desorbitades", ha insistit Campuzano, qui ha destacat l'actuació de la justícia europea: "Ha obligat, a la pràctica, a retirar les euroordres que el jutge Llarena havia plantejat per aquests delictes falsos".Pel que fa als propers passos en el procés sobiranista que faran els partits independentistes, Campuzano ha explicat que, per la seva banda, seguiran amb les mateixes propostes que fins ara, encara que ha reconegut que l'independentisme té com a repte aconseguir "augmentar les majories socials que defensin" els seus "plantejaments".Per aquest motiu, ha indicat que hauran de "governar bé a Catalunya" i que l'oposició unionista segueixi actuant com fins ara. "Si no es mouen, estic convençut que aquest 48% continuarà creixent al marge de la demografia", ha asseverat.

