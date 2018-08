El PP amenaça amb exigir a Sánchez que retiri el control dels Mossos al Govern

El president del PP català, Xavier García Albiol, ha demanat aquest dimarts al govern espanyol que assumeixi les competències dels Mossos d'Esquadra si es demostra que el Govern ha fet una "utilització política" de la policia catalana per identificar aquells que retiren llaços grocs. Ho ha declarat als mitjans després que la Fiscalia de Catalunya iniciés aquest dilluns una investigació davant de la identificació per part dels Mossos de persones que van retirar llaços el 17 i 24 d'agost a Móra la Nova, Tivissa, Vandellòs i l'Ametlla de Mar.Albiol creu que, si es demostra que els Mossos han rebut aquestes instruccions, hauran actuat com a "comissaris polítics", motiu pel qual veu necessari que el govern central assumeixi les seves competències per garantir la seguretat de la societat catalana. "La Generalitat ha fet un pas més i pretén convertir els Mossos en una policia política. Com passa en els règims totalitaris que converteixen en dissidents aquells ciutadans que pensen de manera diferent", ha criticat.Ha assenyalat que la competència de seguretat és bàsica per l'Estat, i que "la Generalitat, i amb un personatge com Torra, no pot tenir en les seves mans un cos com la policia". També ha dit que, encara que el goovern espanyol no va assumir aquestes competències amb l'aplicació del 155, "arribats a aquest punt, on s'han perdut totes les maneres i s'està utilitzant una part del cos dels Mossos, potser ha arribat el moment".A més, assegura que, en les pròxima mesa del Parlament i junta de portaveus, els populars demanaran la compareixença del conseller d'Interior, Miquel Buch, a la cambra "perquè informi de totes aquestes accions". I ha afegit que en els últims dies han rebut missatges de Mossos "preocupats i desmoralitzats per la utilització política que està fent el Govern", motiu pel qual ha enviat un missatge de suport als agents que no comparteixen aquestes instruccions.Sobre l'agressió que va patir una dona aquest dissabte a Barcelona presumptament per retirar llaços grocs, ha dit que va parlar per telèfon amb l'home de l'agredida i que "va ser una agressió motivada per una qüestió política", malgrat que l'agressor va afirmar que no n'hi havia el marit va admetre públicament que no ho sabia . El popular ha alertat que no és l'únic cas i "aquesta violència física que s'està produint amb comptagotes ve motivada perquè hi ha un senyor, que és Torra, i un Govern que es dedica a fer violència". "No fa violència física, fa violència psicològica i verbal que fa que els més incontrolats l'acabin convertint en violència física", ha criticat.Preguntat per si el PP anirà a la mobilització que va anunciar Cs per aquest dimecres en suport a la dona agredida, ha respost que donaran suport a la mobilització "d'una manera o una altra", però que han de concretar com.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)