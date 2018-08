Quant costa la tornada a l'escola a les famílies catalanes?

La despesa mitjana prevista dels catalans per a la tornada a l'escola és de 211 euros per comprar material i equipament escolar, un 19% menys que la mitjana d'espanyols i un 1% més que la despesa declarada l'any passat, segons una edició especial de l' Observatori Cetelem En preguntar als enquestats catalans com esperen la despesa d'aquest any de cara a la tornada a l'escola en comparació amb l'any passat, el 53,7% respon que pensa gastar el mateix en aquestes compres, mentre que la mitjana espanyola és del 55,5%.El 29,1% d'enquestats a Catalunya preveuen destinar més pressupost a aquestes compres (davant del 26% de mitjana espanyola), 4,5 punts percentuals menys respecte a l'any passat; i el 17,2% espera poder gastar menys.Sobre els productes que compren, com en anys anteriors destaquen el material escolar, els llibres i la roba; i el percentatge de catalans amb intenció d'adquirir els diversos productes és inferior a la mitjana espanyola en totes les categories.L'estudi es basa en una enquesta en línia d'Investmarket amb Metodologia online (Cawi) a majors d'edat, amb 1.000 enquestes a tota Espanya i un error mostral de +/-3,16% per a dades globals.L'Observatori Cetelem ha fet en els seus 20 anys més de 80 estudis sobre anàlisis del consum i la distribució a Espanya, i publica quatre informes anuals (Automòbil, Consum Europa, Consum Espanya, i-Commerce), edicions mensuals, índexs de consum i estudis temàtics específics i estacionals.Cetelem (Grup BNP Paribas) es dedica a crèdit al consum, préstecs personals i gestió de targetes, i forma part de les associacions Asnef, Aeecf, aDigital i Dec.

