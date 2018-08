Busquen una dona desapareguda des d'aquest dilluns a Tavertet, a Osona

Imatge aèria de Tavertet Foto: Diputació de Barcelona

Els equips de rescat busquen una dona de 70 anys que pateix Alzheimer desapareguda des d'aquest dilluns a Tavertet (Osona), segons han informat els Bombers de la Generalitat. L'avís es va produir ahir al vespre, al voltant de les set, després que al migdia se la trobés a faltar. La recerca se centra a la zona de Castell i Novelles, per on habitualment la dona acostuma a caminar.Aquest matí, s'ha reprès el dispositiu, en el qual hi participen vuit dotacions terrestres –entre les quals unitats dels GRAE, del Grup Camí de Recerca i un helicòpter dels Bombers de la Generalitat, i un helicòpter, la unitat canina, de muntanya i diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)