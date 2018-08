El Govern intenta convertir Catalunya en pionera en l'ús del 5G

El conseller de Polítiques Digitals i Administrció Pública, Jordi Puigneró, ha anunciat aquest dimarts quatre licitacions per un valor estimat de 889 milions d'euros "amb la voluntat de generar oportunitats en el creixent sector industrial TIC de Catalunya i promoure la concurrència i la innovació en el sector". Les licitacions, tècnicament, les farà el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), i es desplegaran en aquests àmbits: serveis de comunicacions de veu -mòbil, fix i númeració especial-, el manteniment de les aplicacions actuals i part dels centres de processament de dades de la Generalitat.En els plecs de licitació, segons assenyala la documentació del Govern, s'hi ha fixat l'impuls del 5G com una "prioritat de l'executiu i del país". En aquest sentit, es prioritza que el proveïdor disposi de projectes d'innovació en aquesta tecnologia en desenvolupament a Catalunya. El Govern, en aquest sentit, aposta perquè la Generalitat sigui "pionera" en l'ús del 5G, i també indica la necessitat de tenir una "administració més oberta".La conselleria, en aquest sentit, vol que es defineixi una arquitectura en la gestió de les dades de la Generalitat. Una de les maneres de fer-ho és la posada en marxa de la tecnologi blockchain -cadena de blocs-, pel qual ja hi ha en funcionament un grup de treball.El contracte de manteniment de les aplicacions de la Generalitat arriba fins als 624 milions d'euros, i s'ha volgut prioritzar la competència dins les empreses tecnològiques que hi ha al país. El sector TIC està format per 15.000 empreses que donen feina al 5% de la població ocupada a Catalunya.

