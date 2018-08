Mor una dona a l'estació de Sants de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra estan investigant les causes de la mort d'una dona d'uns 30 anys a l'estació de Sants de Barcelona. Segons han explicat fonts de la policia catalana a, una de les línies d'investigació és que podria portar droga a l'interior del seu cos.L'avís ha estat rebut a les 9.30 h. del matí d'aquest dimarts quan personal de seguretat de Renfe ha informat que hi havia una dona inconscient. Tot seguit, diverses dotacions dels Mossos i quatre unitats del SEM s'han desplaçat fins al lloc amb la sospita que estava embarassada. Allà, l'han intentat reanimar però no han pogut fer res per salvar-li la vida.Segons les mateixes fonts, encara no es poden determinar les causes de la mort, ja que no han pogut comprovar que hi hagués droga al seu interior i no s'han detectat causes de criminalitat. Serà l'autòpsia la que determinarà les causes de la mort.

