Presó per a l'acusat d'abusar sexualment de quatre menors a Olot

L'advocada que defensa el detingut, Laura Vilar, comunicant la presó preventiva a la família de l'arrestat. Foto: ACN.

El cas va esclatar quan una nena de 13 anys va explicar als seus pares que aquest jove havia abusat sexualment d'ella. Davant de la confessió de la filla, els pares van anar directament als Mossos d'Esquadra per a presentar una denúncia contra el jove. La policia va començar a investigar i, fins i tot, va contactar amb tres famílies més per explicar-los els possibles abusos, que posteriorment les víctimes també van confirmar. Els seus pares també van presentar una denúncia i per això n'acumula quatre. El passat dimecres els Mossos d'Esquadra el van detenir i el divendres 24 va passar a disposició judicial i el jutge va decretar-ne la presó preventivaDe tota manera, les investigacions policíaques apunten que hi podria haver altres casos implicats i per això preveuen que en un futur hi hagi més denúncies. De fet, les quatre nenes amb qui han parlat els Mossos d'Esquadra han explicat que hi podria haver moltes altres persones implicades, ja que en la majoria de casos es coneixien entre elles.Tot i així, el detingut demanava secretisme total amb totes les nenes perquè cap adult s'assabentés que el jove era amb nenes d'entre 11 i 14 anys, ja que sabia que això era un delicte. Els Mossos d'Esquadra també el consideren responsable dels delictes d'exhibició i contra la salut pública per afers relacionats amb drogues.El jove, que és raper, penjava els videoclips al seu propi canal de Youtube, on ha aconseguit prop d'un miler de visites en els seus temes i hi té 500 subscriptors. També, havia actuat en alguns municipis de la comarca de la Garrotxa.