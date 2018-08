Cuevillas veu difícil guanyar la demanda contra Llarena a Bèlgica

L'advocat de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, ha pronosticat que serà "difícil" guanyar la demanda contra el jutge instructor de la causa del procés al Tribunal Suprem, Pablo Llarena, tot i que ha assegurat que l'objectiu era "evidenciar que l'Estat no respecta la presumpció d'innocència" i que aquest s'ha assolit"."Arran de com s'ha gestionat, és fantàstic, perquè s’ha evidenciat que l’estat espanyol no respecta la presumpció d'innocència, començant pel cap de govern", ha assenyalat l'advocat, que opina que això ja s'ha "assolit". "El que passi a partir d'ara és bastant indiferent", ha subratllat Jaume Alonso-Cuevillas, que ha afegit que malgrat que la intenció és guanyar la demanda en realitat és "difícil i secundari". D'altra banda, l'advocat de Carles Puigdemont, ha advertit que la resolució "no és una qüestió menor" i que la demanda "pot tenir un recorregut divers".Sobre una possible rebaixa de la petició de penes per part de la Fiscalia, Alonso-Cuevillas no s'ha mostrat optimista i ha pronosticat que serà "difícil". Per l'advocat, seria "lògic" després de la resolució del tribunal alemany fa unes setmanes. "Però no sé si podem tenir gaires esperances perquè en el cas de la defensa de Llarena tot l'Estat ha tancat files al voltant del magistrat. Per tant, és difícil”, ha remarcat.

