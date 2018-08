Y yo que me había comprado una corbata nueva https://t.co/Qu7oHhIXpY — Gonzalo Boye (@boye_g) 27 d’agost de 2018

Crec que ningú esperava que ho fes https://t.co/takpOsRPkI — J. Alonso-Cuevillas (@JaumeAlonsoCuev) 27 d’agost de 2018

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena no preveu comparèixer davant de la justícia belga aquest proper 4 de setembre, quan se l'ha citat a declarar arran de la demanda que el president català a l'exili, Carles Puigdemont, i quatre exconsellers van presentar contra ell, segons informa la Cadena SER. En aquest cas, doncs, serà el bufet d'advocats que el govern espanyol ha contractat per defensar el magistrat qui defensi els seus interessos, així com la independència judicial de l'Estat.La citació de Llarena s'ha tramitat, però ell no està obligat a acudir-hi, ja que no es tracta d'un deure jurídic, sinó d'una càrrega processal. Si no es presenta a declarar, el jutge quedarà en situació de rebel·lia. Els demandants consideren que Llarena no ha portat la instrucció del procés català amb imparcialitat i independència, i creuen que aquesta manca de rigor jurídic vulnera el dret dels polítics catalans a un judici just.Sobre la demanda, però, el jutge considera que es tracta d'un "atac planificat, groller i fraudulent" contra ell. La citació del magistrat, però, no li ha arribat a les mans, ja que, a més, la justícia espanyola l'ha tornat a Bèlgica sense complementar, al·legant que això afectava la sobirania de l'estat espanyol.Els advocats de Puigdemont Jaume Alonso-Cuevilas i Gonzalo Boye s'han pres amb ironia la decisió de Llarena de no comparèixer. "Jo que m'havia comprat una corbata nova", ha bromejat Boye, mentre que Alonso-Cuevillas ha sentenciat: "Crec que ningú s'esperava que ho fes".

