El Mercat de Sant Antoni rep més de 2,2 milions de visitants des de la seva reobertura

El Mercat de Sant Antoni de Barcelona ha rebut 2.278.000 visitants en els tres primers mesos d’ençà de la seva reobertura. Després d’una gran afluència en els dies inicials –amb més de 81.000 ciutadans el dia de la inauguració-, el nombre de visites s’ha estabilitzat en prop de 20.000 persones diàries de dilluns a divendres, al voltant de 30.000 els dissabtes i prop de 15.000 els diumenges, segons dades publicades pel consistori aquest dimarts.Mentrestant, continua el desmuntatge de les carpes provisionals que van allotjar els mercats durant els nou anys que van durar les obres de l’edifici d’Antoni Rovira i Trias, amb previsió d’enllestir la retirada al novembre. També continua la definició de la segona fase de la superilla de Sant Antoni, que reduirà el trànsit i ampliarà els espais de lleure.De de mitjans d’agost, l’Ajuntament de Barcelona treballa en el desmuntatge de la carpa del carrer Urgell, entre Tamarit i Floridablanca, on s’ubicava el mercat dominical. En aquest sentit, s’ha aprofitat la setmana central de l’agost per tallar el trànsit rodat en aquest tram i poder fer les tasques de desmuntatge el més ràpidament possible.En el proper mes, es preveu que continuïn els treballs de desmuntatge que no afecten el trànsit, com son la retirada dels darrers pilars de l’estructura, la reposició dels xamfrans de Floridablanca i Tamarit, i la reposició de les voreres del carrer Urgell. Aquestes tasques s’allargaran fins a finals de setembre. Finalment, el desmuntatge de les dues carpes situades a la Ronda Sant Antoni –les dedicades a aliments frescos i als Encants- es farà de setembre a novembre.El nou mercat compta amb 235 establiments, dels quals 52 corresponen al mercat de producte fresc, 105 als Encants i 78 al dominical de llibre. El mercat també compta a la planta -1 amb un establiment d’autoservei i un d’oferta no alimentària, aquest últim amb obertura prevista en els propers mesos.Mentre el barri recupera el seu aspecte previ a les obres del mercat, a l’entorn de l’edifici principal avança el programa Superilles amb el desplegament de tres projectes aprovats per l’Ajuntament per reurbanitzar els carrers Comte Borrell, Tamarit i Parlament, i ampliar les voreres de davant les escoles Sagrat Cor i Ferran Sunyer.En el cas de la reestructuració de Borrell a Tamarit, es preveu actuar en la transformació dels serveis i característiques funcionals i físiques del carrer de Tamarit, entre els carrers de Viladomat i Calàbria i les vores del jardí existent. També es reformaran els trams del carrer de Comte Borrell, entre la Gran Via i el carrer de Floridablanca. L’actuació compta amb una inversió de 3,3 milions d’euros i es preveu iniciar a finals d’any.Pel que fa a la zona de Borrell i Parlament, es preveu, entre altres actuacions, augmentar l’espai per a usos ciutadans amb punts de lleure i joc, reduir-lo a un sol carril de circulació de velocitat reduïda (10km/h), augmentar el verd amb la instal·lació de jardineres amb arbusts i plantes herbàcies i instal·lar nou mobiliari urbà. Aquestes obres que començaran a finals d’any amb una inversió de 1,1 milions d’euros.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)