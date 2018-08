Torra trasllada al Govern el contingut de la conferència de la setmana vinent

La primera reunió del Govern posterior a les vacances d'estiu ha servit per traçar el rumb d'una tardor que tornarà a ser excepcional. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha explicat als consellers les línies mestres de la conferència que farà la setmana vinent, segons ha explicat la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, i en la cita s'hi ha tractat bona part del calendari polític que espera al sobiranisme durant la tardor. Artadi ha volgut indicar que les línies mestres de la conferència han rebut l'aval de la resta de l'executiu.La consellera de la Presidència, en clau de diàleg amb l'Estat, ha emplaçat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a presentar una proposta política a Torra en la reunió que mantindran a Barcelona en les properes setmanes. També ha considerat "anecdòtic" que Sánchez vulgui celebrar abans que acabi l'any una trobada del consell de ministres a la capital catalana . "Són gestos simbòlics", ha destacat Artadi, que ha demanat anar "més enllà" d'això.La cita de l'executiu ha estat precedida per la trobada que van mantenir ahir Torra i el president a l'exili, Carles Puigdemont, a Waterloo . Els dos dirigents independentistes van reclamar fets immediats a Pedro Sánchez, de qui esperen "intel·ligència política" de cara a la tardor. Torra i Puigdemont sostenen que els propers mesos poden estar plens "'d'oportunitats", malgrat la dificultat del context polític.El president de la Generalitat obrirà oficialment el curs polític amb una conferència, dimarts vinent, en la qual traçarà el rumb dels propers mesos. El següent pas serà la posada en marxa del Consell de la República a Waterloo , sota el comandament de Puigdemont, que se solaparà amb la Diada i la recta final de la commemoració del referèndum de l'1-O. Després serà el torn del debat de política general, durant els primers dies d'octubre.Serà en aquest context que el Govern haurà d'encarar el gruix de l'elaboració dels pressupostos, els quals preveu aprovar abans que acabi l'any amb el suport parlamentari suficient. La CUP ja ha apuntat que no acceptarà fer "sacrificis" per dur a terme polítiques autonomistes, de manera que l'executiu també espera encetar contactes amb els comuns. Els comptes reflectiran el pla de Govern, que sortirà del forn aquest mes.

