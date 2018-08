Èxit absolut de l'Essències malgrat la suspensió del concert d'Andrea Motis

L'Essències 2018 va esgotar les entrades. Foto: Essències

L'Essències va ser un èxit de públic. Foto: Essències

L' Essències de Montblanc s'ha consolidat en només tres edicions. El festival de la capital de la Conca de Barberà va ser un èxit de públic amb totes les entrades venudes malgrat la suspensió a darrera hora del concert d'Andrea Motis per motius de salut . El recital de la jove estrella del jazz català es farà a Montblanc a finals de setembre i les entrades de l'Essències seran vàlides.Després de dues edicions a la plaça Sant Francesc, l'Essències s'ha traslladat al fossar de la muralla de Santa Tecla. El canvi va resultar exitós –a banda de l'escenari de postal- ja que es van esgotar les entrades tant el dissabte com el diumenge.El certamen de la capital de la Conca de Barberà va proposar dues nits de maridatges de música amb vins i cervesa artesana. La Vella Dixieland, Yacine Belahcene, Dr. Calypso i Pablo Hasel eren els només més destacats d'un festival que combina música, gastronomia amb activisme i compromís social.L'organització, després de l'èxit de públic, es planteja ampliar l'aforament de cara a la quarta edició que se celebrarà l'estiu vinent. Abans, aquest mateix setembre, els assistents que es van quedar amb les ganes de gaudir d'Andrea Motis –que ha hagut de suspendre part de la seva gira europea per motius de salut - ho podran fer en un concert especial a la capital de la Conca de Barberà.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)