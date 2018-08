Els 12 concerts imprescindibles de l'Acústica 2018

Figueres es convertirà entre el 30 d'agost i el 2 de setembre en el gran aparador de l'escena musical catalana. Torna l'Acústica, un festival que arriba a la dissetena edició amb la fórmula plenament consolidada i amb la continuïtat blindada fins al 2020.El director del festival, Xavi Pascual, ha fet a NacióDigital una dotzena de recomanacions a NacióDigital sobre els concerts que ningú es pot perdre a Figueres. Destaca Love of Lesbian,"el cap de cartell indiscutible", "l'anticoncursant" d'Operación Triunfo Alfred García, "la musica més festiva" dels Catarres i la Raíz, així com les propostes de Mishima i Joan Dausà. A més, Pascual també destaca la presència de tres promeses ja consolidades com Judit Neddermann, Núria Graham i Paula Valls, el duet francès Madame Mounsier i de les valencianes Pupil·les i els navarresos Iseo and Dodosound.

