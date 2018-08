Sánchez diu ara que la defensa de Llarena a Bèlgica és «una qüestió d'Estat»

El president espanyol, Pedro Sánchez, ha tancat files amb el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena i ha dit que la seva defensa per la demanda civil a Bèlgica no és "una qüestió privada sinó d'Estat". En viatge oficial a Xile, Sánchez ha dit que han atès "des del primer moment" els requeriments del Consell General del Poder Judicial i sempre de "manera positiva". "L'Estat ha de defensar la sobirania jurisdiccional d'Espanya quan es posa en qüestió i el govern [espanyol] ha tingut clar des del primer minut que no és una qüestió privada sinó d'Estat", ha manifestat.A més, ha respost Torra -que li demanava que expliqués quina proposta tenia per Catalunya- i ha dit que el govern del PSOE és "profundament respectuós amb l'autogovern de Catalunya" però que també té un projecte "per a tots els territoris i pobles d'Espanya". El president espanyol ha anunciat que abans de finals d'any el Consell de Ministres es reunirà a Andalusia i Barcelona.En roda de premsa des de Xile, el president del govern espanyol ha defensat l'actuació del seu executiu davant la demanda civil contra Llarena a Bèlgica. Inicialment, el Ministeri de Justícia va dir que defensaria la justícia espanyola si es qüestionava la instrucció del jutge per l'1-O perquè la jurisdicció espanyola és "immune i sobirana". Ara bé, va deixar clar que no defensaria Llarena pels seus "actes privats".Bona part de la demanda presentada per Puigdemont i quatre exconsellers es fonamenta en declaracions que el jutge va fer a una conferència a Oviedo on negava que la causa fos per motius polítics. Unes manifestacions que, segons la defensa, no respecten ni l'honor ni la presumpció d'innocència dels demandants.Aquest diferenciació va aixecar les crítiques de PP i Cs que han impulsat iniciatives al Senat i al Congrés –respectivament- per defensar el jutge Llarena. També s'han queixat les associacions de jutges i fiscals.El passat diumenge, el Ministeri de Justícia va fer un nou comunicat on ja evitava diferenciar entre actes privats del jutge i la seva actuació en la instrucció de la causa i assegurava que feia dies que treballava per contractar un bufet a Bèlgica, ja que l'advocacia de l'Estat no es pot personar en una causa d'un tribunal ordinari d'un altre país (sí ho pot fer en un tribunal internacional).Aquesta matinada, en viatge oficial a Xile, el president espanyol ha volgut acabar amb qualsevol dubte sobre el paper que jugarà l'Estat i ha dit que la defensa de Llarena és "una qüestió d'Estat". "La defensa del nostre sistema judicial no és una qüestió privada sinó d'Estat i el govern el que fa és escoltar i ha atès de manera positiva des del primer moment tots els requeriments del poder judicial", ha defensat. Ha manifestat que Espanya es personarà en la demanda perquè el que es posa en qüestió és la "sobirania jurisdiccional d'Espanya".Sobre la investigació de la Fiscalia per les identificacions dels Mossos a persones que retiraven llaços grocs , el president espanyol s'ha limitat a dir que els fiscals són autònoms però ha defensat la seva actuació en aquest cas. "Estan obligats a demanar aquesta informació", ha declarat.

