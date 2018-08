UGT convoca aturades parcials a l'aeroport de Girona aquest setembre

El sindicat UGT insisteix que les empreses de seguretat estan obligades sense excusa a donar compliment a l'acord suscitat en la Taula de Foment sobre les condicions laborals i econòmiques dels vigilants als aeroports a nivell estatal, situació que no es compleix a l'aeroport de Girona.El Comitè d'Empresa –compost per UGT, CCOO, USOC, ADN– ha convocat la vaga per al dissabte 8 de setembre i per al dimecres dia 12 del mateix mes.Aquesta decisió majoritària del Comitè d'Empresa és deu a l'incompliment per part de l'empresa SEGURISA de l'abonament corresponent a l'acord de Foment en la nòmina del mes de juliol (primera nòmina que havia de reflectir aquest tipus de plusos)El Comitè va mantenir una reunió amb l'empresa amb anterioritat a la convocatòria i no va en obtenir cap esment sobre quantitats ni cap compromís d'esmenar l'incompliment, situació que segons el sindicat s'ha de produir sense dilació.L'empresa en la nòmina del mes de juliol no va abonar els conceptes que es van recollir en l'acord suscitat a la Taula de Foment, així com els complements consolidats per a la plantilla anteriors a l'acord, com ara dietes, hores extra etc., percepcions que tal com recull el mateix acord no poden ser compensables ni absorbibles en no disposar d'idèntica naturalesa.UGT, com ja va anticipar, continuarà exigint sense excuses el compliment de l'acord pres a la Taula de Foment; igualment, ha sol·licitat de les parts –empresa, Patronal de Seguretat (Aproser) i la pròpia AENA–, respostes contundents cap a les empreses que no respectin les condicions exigides amb les seves plantilles.

