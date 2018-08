L'holandès acusat de violar i assassinar un nen ara fa 20 anys accepta ser extradit

L'holandès arrestat a Castellterçol per presumptament agredir sexualment i assassinar un nen d'onze anys fa més de 20 anys, duia des del mes de juny al mas El Vilet assessorant un negoci local d'elaboració de cosmètics naturals. Segons ha explicat a l'ACN l'home que el va contractar, l'oferien allotjament a canvi de què els facilités "els seus coneixements en plantes".L'home, encara sorprès per la notícia, el defineix com una persona "correcta, respectuosa però molt reservada". L'alcalde de Castellterçol, Isaac Burgos, que assegura que desconeixia que visqués allà, explica que ha estat un altre holandès qui el va reconèixer i va alertar a la policia espanyola.Segons explica el responsable del negoci, Lucas, el detingut, Joseph Theresia Johannes Brech, vivia al mas El Vilet des del passat mes de juny. "Compartíem l'afició per les plantes i va ser per aquesta raó que es va quedar aquí col·laborant", explica. Hi afegeix que "nosaltres elaborem cosmètics amb plantes i com tenia molts coneixements era un bon intercanvi".Carmen Lamela, titular de l’Audiència Nacional, ha interrogat aquest dilluns el detingut per videoconferència des del jutjat de Granollers al qual havia estat traslladat. Després d’informar-lo dels càrrecs que se li imputen, ha acceptat ser entregat a Holanda, fet que agilitzarà l’extradició que ha d’acordar el Consell de Ministres.L'home que l'acollia es mostra sorprès de la detenció i assegura que mai s'ho hagués imaginat. Joseph Theresia Johannes Brech és un dels criminals més buscats a Holanda des de fa 20 anys. Lucas, que ha conviscut amb ell els últims mesos, el defineix com a una persona "correcte" i "responsable" encara que reconeix que també era "força reservat".La policia espanyola el va alertar abans de la detenció, que va tenir lloc aquest diumenge. L'operatiu, afegeix, va comptar amb la participació d'una dotzena d'agents i es va produir sense que l'arrestat mostrés "cap resistència".L'alcalde de Castellterçol explica que s'ha assabentat de la detenció a través dels mitjans de comunicació. Ha estat llavors que ha demanat a la policia espanyola els detalls de l'operatiu. Segons li han dit, comenta, hauria estat un altre holandès el que dimecres passat el va veure i, en reconèixer-lo, va alertar a la policia.Burgos desconeix quant de temps duia el veí al municipi. Segons li ha dit la policia, les últimes notícies que tenien era del passat mes de març quan hauria estat vist a França. Després de demanar als veïns, el batlle també afirma que no tenen constància que s'hagués desplaçat fins al nucli urbà. Tot i que pertany al mateix terme municipal, el mas El Vilet se situa a una zona apartada, a prop de sis quilòmetres del poble.Segons la policia espanyola el detingut és un experimentat muntanyenc que ha dedicat la seva vida al scouting i a les activitats a la muntanya, havent arribat a viatjar al Nepal, l'Índia, el Pakistan i ha arribat a escalar la Muntanya Everest. Les autoritats holandeses el descriuen com un autèntic bushcrafter, capaç de sobreviure en solitari en el bosc, fent ús de refugis, cabanyes de muntanya i, fins i tot, coves.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)