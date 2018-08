La policia desmunta una suposada agressió independentista a un home de 75 anys

No hi va haver agressió i, en cap cas, hi havia implicats independentistes. Aquesta és la principal conclusió que ha extret la Policia Local d'Oliva, un municipi del País Valencià, després d'investigar els fets que van tenir lloc divendres passat durant un concert del festival Figatell Sound. L'escrit policial que s'ha entregat aquest dilluns al matí a l'Ajuntament desmunta, doncs, la primera versió dels fets.



Segons detalla l'informe, la ferida al cap que va patir el veí d'Oliva de 75 anys va ser causada presumptament per un altre home, de nacionalitat anglès, que també assistia al festival. Va ser el valencià qui es va encarar amb ell i li va etzibar un cop de puny. El text s'ha reenviat a la Guàrdia Civil, que investiga els fets d'ofici perquè no hi va haver notícies.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)