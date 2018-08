Fèlix Larrosa substitueix Àngel Ros com a alcalde de Lleida

Fèlix Larrosa serà a partir d'aquest dimecres el nou alcalde de Lleida. L'actual regidor d'Urbanisme de la Paeria es convertirà en el substitut d'Àngel Ros després que la militància del PSC de la ciutat l'hagi escollit per davant de Montse Mínguez, la regidora d'Hisenda que també aspirava al càrrec. Larrosa ha aconseguit 161 vots mentre que Mínguez ha estat votada per 99 persones. En total han votat el 66% de les 385 persones que estaven cridades a votar.Llicenciat en Dret, casat i amb dues filles, Larrosa (53) serà el quart Paer en cap d'ençà de la recuperació de la democràcia, i culmina d'aquesta manera una carrera política que va començar a la capital del Segrià i va passar per Madrid, on va ser Director General de Turespaña del Ministeri d'Indústria l'any 2007 i diputat al Congrés del 2008 al 2011 durant el mandat de José Luis Rodríguez Zapatero.Des de fa set anys, Larrosa s'ha ocupat del turisme a la capital del Segrià i, des del 2015, ha estat el responsable de l'urbanisme de la ciutat i segon tinent d'alcalde després del cas Camps. En els darrers mesos, el socialista ha treballat entre bambolines la seva figura com a candidat a substituir Àngel Ros, l'alcalde de qui poc a poc s'ha anat allunyant políticament.

