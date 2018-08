El Papa recomana portar els nens homosexuals al psiquiatra i el Vaticà intenta ocultar-ho

Francesc

Bergoglio

El Papa Francesc recomana "la psiquiatria" per tractar l'homosexualitat en els nens. El missatge del Pontífex anava dirigit als pares que "detectin comportaments homosexuals en els seus fills", segons informen diversos mitjans argentins en la seva visita aquest diumenge a Irlanda. Les declaracions del Papa es van realitzar a l'avió de tornada a Roma. Segons expliquen, un periodista va preguntar-li que haurien de fer els pares en aquests casos iva respondre: "En primer lloc, que resin, que no condemnin, que dialoguin, entenguin i que donin espai al fill o filla".Després va considerar que quan l'homosexualitat "es manifesta" des de la infància, hi ha "moltes coses per fer mitjançant la psiquiatria". Tot i això, el Pontífex considera que aquesta valoració "varia depenent l'edat", com per exemple, "és diferent si passa després dels 20 anys", ha assegurat.Independentment de les gravacions dels periodistes i de les notes agafades pels reporters a bord de l'avió, el Vaticà va decidir eliminar la paraula "psiquiatria" del text oficial de la roda de premsa."Per no alterar el pensament del Papà" és el motiu pel qual, expliquen els mitjans argentins , es va retirar la paraula. Segons diversos portaveus del Vaticà, el Papa "no volia referir-se que és una malaltia psiquiàtrica".També s'han volgut escudar afirmant quehavia anat a un psicoanalista la dècada de 1970, durant la dictadura argentina.

