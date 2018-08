L'exparella de l'atacant de Cornellà trenca el silenci en una carta

Una setmana després que un home s'abraonés sobre d'una agent dels Mossos d'Esquadra amb un ganivet de grans dimensions al crit d'"Al·là és gran" a la comissaria de Cornellà i acabés abatut a trets, l'exparella de l'atacant ha publicat als mitjans de comunicació una carta en què, sense negar les intencions criminals d'Abdelouahab, demana respecte a la intimitat de la família.



"Ell era un home bo, li agradava ajudar a la resta". Són algunes de les paraules que es poden llegir en el text que han publicat en exclusiva aquest dilluns a la tarda els diaris ABC i El Mundo. L'autora de la missiva critica el tractament informatiu dels fets i els atacs que ha rebut, segons ella, l'atacant.

"No és, en cap cas, totes les barbaritats que he arribat a llegir i sentir", reclama. "Demano que se'l recordi pel que realment era, un home afectuós i humil". A més, l'exparella assegura que l'home abatut passava per "un mal moment".

