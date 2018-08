Cunillera insta Torra a portar les presumptes agressions de policies a la Junta de Seguretat

La delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, ha respost aquest dilluns per carta a la missiva del president de la Generalitat, Quim Torra, instant-lo a portar a la Junta de Seguretat del 3 i el 7 de setembre les presumptes agressions d'agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a independentistes.

En la carta consultada per Europa Press, Cunillera considera que és "el marc idoni per satisfer les demandes ciutadanes de seguretat i protecció davant les amenaces, millorar l'eficàcia policial i actualitzar els compromisos adquirits en Juntes de Seguretat anteriors".

El 9 d'agost, Torra va enviar una carta a Cunillera demanant-li que traslladés a la Policia Nacional i a la Guàrdia Civil la seva preocupació davant "expressions intolerables de membres d'aquests cossos", sobre les quals vol que adopti mesures.

Torra es referia als insults denunciats pels diputats d'ERC Jenn Díaz i Josep Maria Jové que presumptament els va proferir un agent del Cos Nacional de Policia (CNP) a la Via Laietana de Barcelona i a un missatge de Twitter del secretari de la Unió d'Oficials de la Guàrdia Urbana "ridiculitzant i, el que és més greu, justificant" l'agressió al fotoperiodista Jordi Borràs.

"Una vegada avui mateix he recuperat la signatura com a Delegada del Govern amb plenes funcions, em complau fer-te arribar aquest escrit de resposta", aclareix.



"Preocupació" per la convivència a Catalunya

La delegada li recorda que en la reunió que van mantenir ja li va traslladar que la seva "preocupació per la convivència a Catalunya és total i en tots els aspectes". També és total el meu compromís com a delegada del Govern amb la cerca d'un marc d'estabilitat que ens permeti trobar solucions i consensos molt amplis", ha afegit.

Cunillera adverteix a Torra que els responsables polítics es deuen "als principis de prudència i respecte a la separació de poders i l'actuació judicial", uns valors que assegura que formen part del frontispici dels valors públics.

