Anonymous ataca ara el Banc d'Espanya en l'Operació Catalunya

El Banc d'Espanya ha sofert un atac informàtic per part d'Anonymous que ha impedit l'accés a la seva pàgina web des d'aquest diumenge, tot i que no ha tingut més conseqüències

no s'ha produït un robatori de dades ni cap altre servei s'ha vist afectat. "No ha tingut més conseqüències que impedir l'accés al web", han assegurat des del Banc d'Espanya.

Si bé el problema "sembla que comença a solucionar-se", des de l'organisme encara no compten amb una estimació sobre quan estarà completament solucionat.

Segons informen a Europa Press,Aquest tipus de ciberatac, denominat atac de denegació de servei (DoS, per les sigles en anglès), és patit per les webs d'organismes públics amb "relativa freqüència", encara que en aquesta ocasió ha estat "bastant fort", ja que encara no