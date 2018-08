Sabadell, la quarta ciutat millor valorada de l'Estat pels seus serveis públics

Operaris netejant clavegueres a Sabadell. Foto: Juanma Peláez

El 76% dels ciutadans de Sabadell està satisfet amb el conjunt dels serveis públics municipals, una xifra que reflecteix una important millora respecte l'any passat (11% més), fet que situa la ciutat molt per sobre de la mitjana estatal.Són resultats del segon Baròmetre impulsat per l'Observatori de Serveis Urbans (Osur) obtinguts a través d'una enquesta efectuada per Ipsos a 5.137 persones dels 30 municipis més poblats d'Espanya.El servei de transport públic se situa com el millor valorat amb un 72% d'enquestats satisfets, i és el que registra un increment més gran (un 18% més respecte a l'any passat), i els aspectes millor considerats són la comoditat a l'hora de dur a terme els trajectes i la neteja dels vehicles, mentre que un 40% els sabadellenc se sent insatisfet amb la relació qualitat-preu dels bitllets.Al transport públic el segueix el subministrament d'aigua (amb un 68% de satisfacció), que millora la seva valoració en dos punts respecte a l'any passat; la recollida d'escombraries, i la cura de parcs, jardins i espais públics (tots dos amb un 63% d'acceptació).En últim lloc se situa la neteja viària, que rep un 59% d'opinions positives, una valoració molt superior al 48% de la mitjana espanyola. Els aspectes que més molesten els ciutadans de Sabadell són la deficient neteja dels excrements d'animals amb un 61% d'insatisfacció, i la neteja de voreres i carrers amb un 31%.

