Un detingut per atracar a punta de pistola una oficina bancària a Amer

Un lladre ha atracat a punta de pistola la sucursal bancària del Banc Popular a Amer (Selva), situada a l'avinguda Barcelona. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís cap a les nou del matí. L'assaltant, que segons testimonis ha arribat a l'entitat en bicicleta, ha entrat sol al banc amb la cara tapada, ha amenaçat els treballadors amb l'arma de foc i ha aconseguit endur-se diners de la caixa, tot i que no n'ha transcendit la quantitat. Després, ha fugit del lloc.Els Mossos d'Esquadra de l'Àrea d'Investigació Criminal de Girona han obert una investigació i han aconseguit identificar el suposat atracador. Li han seguit el rastre fins a Girona, on l'han detingut cap a les tres de la tarda a l'estació de tren. Segons fonts properes al cas, el lladre tenia intenció de marxar de les comarques gironines. Els Mossos han recuperat part del botí. El detingut té uns 50 anys i és veí de la zona. Es dóna el cas que a principis de febrer un lladre, amb el mateix modus operandi, va atracar una oficina del Banc Popular a la Cellera de Ter.A principis de febrer hi va haver un atracament semblant a una sucursal bancària del Banc Popular a la Cellera de Ter. També pels volts de les nou del matí, el lladre va entrar al banc amb el rostre cobert i va perpetrar el robatori a punta de pistola.

