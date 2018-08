Fèlix Larrosa, un paer en cap temptat de no perpetuar Àngel Ros

Larrosa ha anat treballat en els darrers mesos la imatge d'alcaldable per situar-se en bona posició per si Ros renunciava al càrrec

El socialista Fèlix Larrosa serà el nou alcalde de Lleida i candidat del PSC a les municipals de maig de 2019. L'actual regidor d'Urbanisme de la Paeria serà investit dimecres i es convertirà en el quart primer edil de la capital de Ponent d'ençà de la recuperació de la democràcia. Larrosa ha aconseguit finalment l'objectiu que perseguia i pel qual havia treballat en privat des de feia mesos després de guanyar les primàries a Montse Mínguez El nou Paer en cap, de 53 anys, creia que havia arribat a una maduresa política suficient com per fer el salt a l'alcaldia de Lleida, i ha anat cuinant-se a foc lent una imatge d'"alcaldable" que es va reforçar amb l'assumpció de la cartera d'Urbanisme després de la sortida de Marta Camps. Poc amant de l'estridència, Larrosa ha llaurat el terreny dins del partit que li han permès arribar a la presidència de la federació del PSC de Lleida, la millor plataforma de sortida per si un dia es donava el cas de la renúncia de Ros, amb qui mai no ha volgut confrontar públicament tot i les diferències polítiques que tenien i tenen.De fet, la victòria de Larrosa a les primàries del PSC contra Montse Mínguez és un revés als "rosistes", que mai no han vist el nou alcalde com la figura ideal per arribar al despatx consistorial. I tampoc s'han mogut igual en àmbits superiors. Així, mentre Ros i Mínguez donaven suport a Pedro Sánchez, Larrosa va dirigir a Lleida la campanya d'Eduardo Madina. Mentre l'exalcalde i els seus tancaven files amb Miquel Iceta, Larrosa jugava al costat de Núria Parlon. Sempre va guanyar Ros, menys aquest dilluns, quan els militants han decidit donar la vara d'alcalde a l'expert en turisme, marit i pare de dues filles.Llicenciat el Dret per la Universitat de Lleida i diplomat en màrqueting i gestió i direcció turística per ESADE, Larrosa va ser nomenat l'any 2007 Director General de Turespaña del Ministeri d'Indústria, càrrec que va abandonar un any després, quan va ser escollit diputat del PSC al Congrés en el segon mandat de José Luis Rodríguez Zapatero, que va acabar abans d'hora i va estar fortament marcat per la crisi. A Madrid, Larrosa es va convertir en una figura destacada en la gestió del turisme espanyol, però la crida de la terra el va fer tornar a Lleida l'any 2011, quan va ser escollit regidor pel PSC.El turisme de Lleida estava sota la seva responsabilitat, i poc a poc la seva figura va anar creixent, per ambició pròpia i per la fugida d'altres regidors com Josep Presseguer o Marta Camps, polítics de la confiança de Ros que van deixar un espai que ha anat cobrint fins a convertir-se en segon tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme. Hàbil i dialogant, Larrosa arriba a l'alcaldia sense ser mal vist per cap partit del plenari i amb la intenció - i la possibilitat- de traçar més ponts d'entesa pensant en les municipals de maig. La papereta serà encara més difícil.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)