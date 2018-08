Ciutadans no estarà al balcó durant el pregó de la Festa Major de Granollers per un llaç groc

Ciutadans de Granollers ha anunciat que no participarà al pregó de la Festa Major de la ciutat, previst per dijous a la nit, "mentre hi hagi símbols polítics, en aquest cas un llaç groc, a la façana del consistori". Segons el portaveu i regidor de la formació taronja al consistori, Enric Meseguer, "és inacceptable la presència de símbols polítics en els espais públics que han de ser neutrals".Meseguer ha afegit que "el blanc i el blau són els colors que haurien de prevaler durant les festes, ja que són els propis d'una celebració que és de tots". "La festa major, com altres esdeveniments esportius o culturals de Granollers, és patrimoni de tots els ciutadans i l'ajuntament hauria de donar exemple i no posar-hi missatges o símbols de caràcter polític", ha dit.El portaveu també ha ironitzat que "de tots és sabut el tracte especial i la màniga ampla de l'alcalde Mayoral amb entitats independentistes com ANC o Òmnium", i ha criticat que "no s'ha posat cap multa tot i l’incompliment fragant i reiterat de la normativa municipal ". A més, ha recordat que "va haver de ser la Junta Electoral de Zona, prèvia denúncia nostra, qui exigís a l'ajuntament la retirada de símbols i pancartes independentistes per garantir la neutralitat política de les institucions i espais públics durant les últimes eleccions autonòmiques".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)