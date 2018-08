Brussel·les demana una regulació laboral comuna en empreses com Deliveroo o Glovo

La Comissió Europea aposta per la creació d'una autoritat laboral superierior a nivell europeu per regular la creació de noves empreses de plataformes digitals, com per exemple Deliveroo o Glovo. Segons informa el Economista , a través d'un informe del Centre Comú d'Investigació de la Comisió Europea, l'òrgan considera que hi ha un buit legal en quina categoria es poden encabir els treballadors d'aquestes empreses i això repercuteix en els seus salaris, les tributacions i la redistribució dels guanys.L'informe destaca que aquestes empreses supranacionals justifiquen que la Comissió busqui noves fórmules per adaptar i millorar les condicions laborals, com la protecció de l'ocupació.Tot i això, cal destacar que dins la legislació europea, cada país sobirà té les seves pròpies legislacions laborals i per tant, la Comissió Europea només podria marcar uns mínims. Per tant, amb aquesta iniciativa supranacional, l'òrgan europeu vol incidir directament en aquesta nova problemàtica laboral marcada per les noves tecnologies.L'informe de la Comissió destaca que aquest nou fenomen és emergent però encara no arriba a ser massiu. Per altra banda, consideren que si augmenta, s'hauria d'intervenir políticament en les condicions d'aquestes empreses.Això generaria un canvi substantiu en elles, ja que ara per ara, funcionen gràcies a aquest "buit legal" i podrien marxar a altres zones o fins i tot, desaparèixer.

