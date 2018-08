PP, PSOE i Cs eviten que Marlaska comparegui per les agressions de policies a l'independentisme

Els tres partits que van donar suport a l'aplicació del 155 a Catalunya tornen a unir els seus vots per evitar que el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska Gómez, hagi de comparèixer al Congrés per donar explicacions per les agressions a l'independentisme de membres de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Així ho han manifestat aquest dilluns els diputats a la comissió permanent de la cambra baixa del PP, el PSOE i Cs, tombant així la petició d'ERC i PDECat.Els grups independentistes reclamaven que el ministre donés explicacions per tres casos com l'agressió d'un inspector de la Brigada d'Informació de la Policia Nacional al fotoperiodista Jordi Borràs, els insults d'un agent de la policia espanyola contra dos diputats d'ERC , o la presència d' un membre de la Guàrdia Civil en un grup armat que retirava llaços grocs . En concret, ha estat la posició contrària del PSOE el que més ha fet enfadar els republicans, que han avisat que això dificultarà "el bon rotllo" que intenten mantenir amb el govern espanyol.El diputat socialista David Serrada no s'ha allargat gaire en la seva justificació i tan sols ha afirmat que els fets es tren "enmig d'algunes causes judicialitzades i en període d'instrucció", motiu pel qual ha afirmat que tractar-ho al Congrés "dificultaria enormement el desenvolupament d'aquestes causes". "No ens mereixem que ens tractin com a imbècils", ha replicat el portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, que ha exigit claredat al PSOE, que s'ha demanat que, si l'excusa és que no es pot parlar de qüestions judicialitzades, per quins motius s'ha estat parlant "durant mesos i mesos i mesos de la corrupció del PP".En la seva defensa de la compareixença, el portaveu adjunt d'ERC, Gabriel Rufián, ha argumentat que "es tracta de drets civils, no d'independència" i que "no s'està amenaçant a la convivència, sinó al feixisme", i ha fet enrabiar Cs en titllar-los de "miserables" per usar una fake news com l'agressió del cap de setmana de la Ciutadella . El portaveu del PDECat, Carles Campuzano, ha reclamat mesures d'ordre disciplinari i polític perquè "seria greu que s'estengués la percepció que determinats policies o guàrdies civils de paisà estan actuant de manera violent contra ciutadans a Catalunya". El diputat d'En Comú Podem Josep Vendrell ha demanat també un "missatge clar i contundent del ministre" contra aquests fets.Per contra, l'exministre de l'Interior i ara diputat del PP Jorge Fernández Díaz ha lamentat que no es persegueixin els CDR, "de la CUP", i ha citat l'expresident francès François Mitterrand per afirmar que "el nacionalisme és la guerra" i ha defensat que "els nacionalismes d'un i altre senyal" van portar a les dues guerres mundials i ara el procés és com una "febre groga, com un virus inoculat en la societat catalana i que produeixen la pigmentació del teixit". El diputat de Cs Miguel Ángel Gutiérrez ha afirmat que els culpables de les agressions al carrer "són els que intenten manipular l'espai pública, la convivència cívica, i ocupar els mitjans de comunicació públics i fer una acció de govern per la meitat de la població".

