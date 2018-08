Buch reclama a Marlaska excloure de la junta de seguretat la polèmica pels llaços grocs

El conseller d'Interior, Miquel Buch, aplana el camí cap a una reunió de la junta de seguretat de Catalunya, però insisteix al ministre Fernando Grande-Marlaska que les qüestions relacionades amb l'ordre públic i la seguretat ciutadana -és a dir, sobre la problemàtica dels llaços grocs - han de quedar excloses de l trobada perquè són competència exclusiva dels Mossos d'Esquadra. En aquest sentit s'ha expressat Buch en una carta enviada aquest dilluns al ministre, a la qual ha tingut accésLa proposta de junta de seguretat va néixer del president de la Generalitat, Quim Torra, el 23 de juliol, i Grande-Marlaska s'hi va obrir per escrit al cap d'un mes, el 23 d'agost. L'ordre del dia de les reunions d'aquest organisme s'han de pactar entre l'Estat i l'administració catalana, i el ministeri proposava que hi hagués un punt que tractés específicament "anàlisi general de la seguretat pública a Catalunya: convivència en l'espai públic". Buch sosté que aquesta és una competència exercida exclusivament pels Mossos.El conseller d'Interior també aprofita l'ocasió per demanar "responsabilitats" al ministeri per tots aquells agents de les forces i cossos de seguretat de l'Estat presumptament implicats en agressions a ciutadans sobiranistes. Torra ja va demanar el mateix a la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, i al mateix Grande-Marlaska.A banda de revindicacions polítiques, la carta també demana un seguit d'aspectes tècnics com ara la integració dels Mossos d'Esquadra al sistema de coordinació d'investigacions del CITCO -l'organisme que lidera les accions contra el terrorisme- i l'accés de la policia catalana al sistema d'intercanvi d'informació de l'Europol. Buch també demana que els Mossos tinguin més finançament i que puguin fer "persecucions en calent".

