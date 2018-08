Torra carrega contra la investigació de la Fiscalia als Mossos pels llaços grocs

▶️ president @QuimTorraiPla: "Com és possible que la fiscalia no investigui la violència de l'#1Oct. Com és possible que no s'investigui als assistents del Valle de los Caídos? Com és possible, que en canvi, s'atreveixi a investigar a @mossos que estaven fent la seva feina? pic.twitter.com/9SP1GSbB4E — Partit Demòcrata 🎗 (@Pdemocratacat) 27 d’agost de 2018

Quim Torra i Carles Puigdemont s'han reunit aquest dilluns a Waterloo per iniciar el curs polític. "No és una tardor qualsevol, sinó que és molt important. No l'hem de viure de manera nostàlgica, sinó reivindicativa", ha apuntat Torra, que ha evitat explicar si es posarà en marxa de manera immediata el Consell per la República. Tots els eixos del calendari polític -des de la Diada fins al judici al Tribunal Suprem- han estat damunt la taula d'una reunió que s'ha allargat des del migdia fins a mitja tarda en un hotel de Waterloo. Els dos dirigents han demanat "fets" i intel·ligència política a Pedro Sánchez, president del govern espanyol.En aquest context, han carregat contra la decisió de la Fiscalia d'investigar els Mossos per haver identificat persones que treien llaços grocs de la via pública . Torra, en concret, ha retret que no s'investigui la violència policial de l'1-O ni les persones que acudeixen al Valle de los Caídos a manifestar-se a favor de Franco, però que sí s'indagui la policia catalanaEl president de la Generalitat ha apuntat que té "autonomia total" per prendre decisions, i ha volgut posar de manifest els "consells" que rep de tots els dirigents a l'exili. Especialment de Puigdemont, que és el "líder del moviment polític" independentista. Preguntats sobre la polèmica pels llaços grocs, el president a l'exili ha descartat que es produeixi una "confrontació" civil a Catalunya. "S'ha intentat crear una enginyeria de la confrontació per posar en marxa una narrativa que no prosperarà", ha destacat."Abandonin tota esperança, no hi haurà confrontació civil", ha reiterat el dirigent independentista, que ha apuntat que pot ser el trimestre de les "grans oportunitats". "Hi ha molta gent a Catalunya que demana ser respectada, i respectar la voluntat popular és un principi democràtic", ha destacat Puigdemont. "Tots aquells que flirtegen amb la violència, que vagin amb compte", ha apuntat el dirigent a l'exili.A la trobada els han acompanyat la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, i el vicepresident primer del Parlament, Josep Costa, a banda dels seus col·laboradors. Torra i Puigdemont han tingut un reguitzell de qüestions urgents damunt la taula, entre les quals la conferència que farà el primer dimarts vinent i la posada en marxa del Consell de la República Es tracta de la segona reunió que mantenen els dos presidents des que Puigdemont va tornar a Waterloo després del seu pas judicial per Alemanya, que finalment va descartar el delicte de rebel·lió del qual l'acusava el Tribunal Suprem . El calendari processal dels dirigents independentistes és un dels aspectes nuclears del curs polític, i marcarà la temperatura dels propers mesos. Torra i el seu antecessor a Palau consideren que pot ser una bona oportunitat per aconseguir un clima polític similar al del mes d'octubre de l'any passat.La commemoració de l'aniversari del referèndum de l'1-O també apareix en l'horitzó de la reunió. La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, ha assenyalat aquest dilluns que una de les opcions que hi ha damunt la taula és la convocatòria d'una "aturada de país" a l'estil de la del 3-O i del 8-N del 2017, per bé que ha indicat que es tracta d'una proposta "molt embrionària" que ha de ser tractada amb sindicats i entitats.

