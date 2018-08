La UGT vol que el valencià no sigui obligatori per als professors interins de més de 45 anys

El coneixement del valencià no hauria de ser obligatori pels professors interins de més de 45 anys. Aquesta és la petició que ha fet la UGT, que considera "insuficient" la moratòria de quatre anys sobre la llei d'Educació que ha emès la Generalitat Valenciana. Tots aquells interins que el setembre del 2017 no complien amb el requisit de valencià.El sindicat critica que la moratòria arriba tard perquè els professors afectats no han pogut treballar durant l'últim curs ni tampoc participar en les adjudicacions d'aquest juliol. En concret, la UGT reclama, en tot cas, que la conseqüència de no complir els requisits es limiti a una simple "desactivació" de la borsa de treball.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)