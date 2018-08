L'Administració Trump designa a un expert en el sud d'Europa com a nou cònsol a Barcelona

Robert Riley és el nou cònsol dels Estats Units a Catalunya i Andorra, en substitució de Marcos Mandojana, que ja feia tres anys que era a Barcelona, que és el període habitual en aquestes destinacions. Riley era fins ara encarregat de negocis a Minsk (Bielorússia), on va ser enviat el 2016. Amb anterioritat, havia estat ministre conseller en funcions a l’ambaixada dels EUA a Budapest (Hongria); conseller polític davant de l’Organització d’Estats Americans; agregat polític-militar a l’ambaixada dels EUA a Madrid i agregat econòmic i consular a l’ambaixada a Tegucigalpa (Hondures).Riley és un dels especialistes en els països del sud d'Europa al departament d'Estat i ha seguit de prop l'evolució de Grècia, Turquia i Xipre en els darrers anys. Abans d’entrar al servei diplomàtic dels EUA, Riley va exercir com a advocat durant vuit anys a un dels bufets més importants de Seattle, del qual fou escollit soci i on es va especialitzar en litigis en matèria de propietat intel·lectual, valors i dret laboral. És llicenciat en dret per la Universitat de Michigan a Ann Arbor i en Ciències Polítiques per la Universitat de Notre Dame a South Bend, Indiana. Parla espanyol, rus i hongarès.Mandojana, que va arribar a Barcelona l'agost del 2018, es va integrar en la societat catalana i va dur a terme una agenda intensa de contactes en tots els nivells. El cònsol general és el principal oficial del consolat general dels EUA a Barcelona, que té jurisdicció a Catalunya, Aragó i el Principat d’Andorra. El càrrec es renova cada tres anys ja que correspon a diplomàtics de carrera.

