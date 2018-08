Un hotel de Barcelona permetrà als clients veure l'energia que consumeixen

Un hotel de Barcelona ha anunciat que permetrà als seus clients veure el seu consum. Segons ha informat l'Hotel Alimara aque han instal·lat a dues habitacions uns comptadors per veure, en temps real, quanta aigua i quanta llum gasten en temps real a través d'una aplicació mòbil.El responsable de manteniment de l'hotel, David Pascual, va explicar a RAC1 que hi ha clients que gasten molt per sobre del que farien a casa seva, perdent la consciència en l'estalvi, el medi ambient i el desbaratament d'energia.

