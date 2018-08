Detingut un home per assasinar la seva dona a Oriola

7.45h

Un home de 57 anys ha sigut detingut després d'assegurar en una trucada al 112 que acabava de matar la seva parella sentimental, de 60 anys, en un habitatge d'Oriola (el Baix Segura), segons informa el Diari La Veu Fonts coneixedores del cas han informat Efe que la víctima, de nacionalitat búlgara, no presentava signes externs de ferides per trets o arma blanca, així que consideren verídica la versió del detingut que va poder morir escanyada, encara que aquest extrem haurà de ser confirmat en l'examen forense.L'home, també búlgar, va telefonar el 112 a lesper a confessar que havia posat fi a la vida de laparella en un habitatge situat en la pedania oriolana de laVida, situada entre els tubs del transvasament Tajo-Segura i el nucli urbà de Desemparats.Quan van arribar els agents de la Policia Nacional van comprovar que la dona estava sense signes de vida i els efectius sanitaris que van acudir poc després van confirmar la mort.La Policia va activar el protocol de morts violentes i va traslladar els fets succeïts al jutjat de guàrdia i a la brigada de la policia judicial i científica de la comissaria del Cos Nacional de Policia d'Oriola. L'home va quedar immediatament detingut per un presumpte delicte d'homicidi, mentre que s'ha obert una investigació.Segons han assenyalat a Europa Press fonts municipals, a la Policia no li constava cap denúncia prèvia en la parella. Amb aquest crim, són ja 28 les dones assassinades enguany i 952 des que hi ha dades oficials, en 2003.Oriola i la Generalitat convoquen concentracionsL'Ajuntament d'Oriola ha expressat el seu "absolut rebuig" davant el cas de violència masclista ocorregut i ha convocat una concentració silenciosa per a expressar la solidaritat amb la família de la víctima."Lamentem la defunció d'una dona suposadament en mans de la seva parella en un nou episodi de violència masclista", assenyala en un comunicat el consistori, en el qual les banderes onegen a mitja asta.L'Ajuntament ha convocat un minut de silenci en la porta del consistori d'Oriola, així com en les dependències d'Oriola Costa, a lesTambé la Generalitat ha manifestat la seva repulsa davant l'assassinat masclista a Oriola. Per això, el Consell ha convocat una concentració de condemna aquest dimarts al migdia a la plaça de Manises.

