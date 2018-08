Rufián titlla de «fake news» vincular l'independentisme amb l'agressió de la Ciutadella

El portaveu adjunt d'Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián, considera que les informacions que apunten que una dona va ser agredida a Barcelona per retirar llaços grocs són "fake news" (notícies falses) que atribueix a Ciutadans, partit que identifica amb "l'extrema dreta".

En declaracions al Congrés, Rufián considera aquest fet com un "lamentable incident", que és condemnat "com qualsevol altre aldarull", però ha assegurat que "no té a veure amb connotacions polítiques".

"L'extrema dreta en una democràcia també té dret a manifestar-se -ha ironitzat-. Ara bé, durant els noranta, les "fake news" eren Ricky Martin, la melmelada i l'armari, i avui són els invents de Ciudadanos i els seus mitjans afins".

