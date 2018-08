Torra i Puigdemont obren el curs a Waterloo

El president de la Generalitat, Quim Torra, i el màxim dirigent del país a l'exili, Carles Puigdemont, ja estan reunits en un hotel de Waterloo per abordar l'inici del curs polític. A la trobada els acompanyen la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, i el vicepresident primer del Parlament, Josep Costa, a banda dels seus col·laboradors. Torra i Puigdemont tenen un reguitzell de qüestions urgents damunt la taula, entre les quals la conferència que farà el primer dimarts vinent i la posada en marxa del Consell de la República Es tracta de la segona reunió que mantenen els dos presidents des que Puigdemont va tornar a Waterloo després del seu pas judicial per Alemanya, que finalment va descartar el delicte de rebel·lió del qual l'acusava el Tribunal Suprem . El calendari processal dels dirigents independentistes és un dels aspectes nuclears del curs polític, i marcarà la temperatura dels propers mesos. Torra i el seu antecessor a Palau consideren que pot ser una bona oportunitat per aconseguir un clima polític similar al del mes d'octubre de l'any passat.La commemoració de l'aniversari del referèndum de l'1-O també apareix en l'horitzó de la reunió. La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, ha assenyalat aquest dilluns que una de les opcions que hi ha damunt la taula és la convocatòria d'una "aturada de país" a l'estil de la del 3-O i del 8-N del 2017, per bé que ha indicat que es tracta d'una proposta "molt embrionària" que ha de ser tractada amb sindicats i entitats.

