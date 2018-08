Detingut a Lleida un home per agafar la seva dona pel coll i llençar-la contra la paret

pel coll i

La Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut un veí de la ciutat de 36 anys, nascut al Senegal, per suposadament agredir la seva parella de 29 anys i nacionalitat espanyola. L'avís el va donar el passat dia 24 a les onze de la nit un ciutadà que va veure en un balcó d'un domicili del carrer Passeig de Ronda com un home cridava i agafava una dona pel coll i després la introduïa a dins del pis.Una patrulla es va personar al lloc i els va obrir la porta de casa el suposat agressor, que estava amb la dona i presentava indicis d'haver estat agredida al coll. La dona els va manifestar que havia tingut una discussió amb la seva parella i que l'havia agafatllançat contra la paret. Seguidament, els agents la van acompanyar a un centre de salut i davant la denúncia de la dona van detenir el seu company per un delicte de maltractament en l'àmbit de la llar.

