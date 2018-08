El PP reclama que la Fiscalia es querelli contra el jutjat belga que ha citat Llarena

El president del PP, Pablo Casado, creu que la Fiscalia General de l'Estat hauria d'estudiar una querella contra el jutjat belga que tramita la demanda contra Pablo Llarena. Segons Casado, Puigdemont i els consellers exiliats han usat de manera "capciosa" les declaracions del magistrat sobre els presos independentistes i considera que és un "atac" cap a tot el poder judicial espanyol."El govern està obligat a tutelar els poders de l'Estat davant la maniobra d'un fugat contra un magistrat que suporta el pes de la justícia", ha defensat. El PP ha demanat la compareixença al Congrés de la ministra de Justícia, Dolores Delgado, sobre el paper que jugarà l'advocacia de l'Estat en la defensa del magistrat a Bèlgica i ha criticat que actua a "batzegades". Segons Casado, el govern està fent "deixadesa de funcions" tant en aquest tema com també en el dels llaços grocs.Segons Casado, el govern espanyol actua "per la pressió" del PP i malfia que sigui veritat que, tal com ha manifestat el Ministeri de Justícia en un comunicat aquest diumenge, faci dies que treballen en la contractació d'advocats per defensar Llarena a Bèlgica.En la qüestió dels llaços grocs, ha recriminat al govern de Pedro Sánchez que "no faci res" i ha insistit que ha de "posar fre". "No pot ser que els Mossos rebin instruccions en contra de la llei i que no es faci res", ha criticat. Per tant, ha dit que cal exigir que no es permetin agressions com la viscuda aquest cap de setmana a Barcelona, segons Casado, a causa de la retirada de llaços grocs. En aquest sentit, ha instat la Fiscalia a actuar d'ofici contra "els independentistes que agredeixen".També ha criticat que el president espanyol permetés a Torra reunir-se amb ell amb un llaç groc quan va anar a la Moncloa i ha criticat que diputats i senadors assisteixin a les sessions portant aquest símbol.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)