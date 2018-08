El PSC no participarà en la concentració de suport a la dona agredida a la Ciutadella

El secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa, ha acusat d'irresponsables als partits polítics que pretenen treure "rèdit polític" de la "crispació" a Catalunya. Sense concretar a quina formació es referia, Illa ha apuntat que aquesta dinàmica "no fa cap bé" i que "ajuda" a aprofundir en la ruptura social. Arran dels incidents d'aquest cap de setmana , Illa ha fet una crida al seny i ha declarat que "tothom té dret a manifestar la seva ideologia, però l'espai públic és de tots". Ha remarcat que des del PSC denuncien sempre tot tipus d'agressió o amenaça i es posicionen a favor del respecte. Demana a tots els partits "el reconeixement que Catalunya és global" i denuncia que "tothom que intenti treure rèdit polític a la situació de Catalunya és un irresponsable". Sobre la manifestació convocada per Ciutadans aquest dimecres a conseqüència dels mateixos fets , Illa ha declarat que el partit no s'adherirà a cap concentració convocada."Una inexistent tasca de Govern". Així ha qualificat el secretari de l'organització del PSC, Salvador Illa, els primers 100 dies de mandat del president Quim Torra. Ho ha fet en un primer acte davant la premsa després de vacances a la seu del partit, on ha remarcat que el Govern actual té un to declaratiu "molt pujat" que, segons ell, contrasta amb una nul·la actuació.Considera que el Parlament està presidit per "una mena de comissió mixta entre ERC i JxCat" i també amb paraules per Puigdemont, ha considerat que el president a l'exili actua pendent d'una sentència que manté "en estat de paràlisi" Catalunya.Avui també s'ha confirmat que el govern espanyol estarà al costat del jutge Llarena . Sobre aquest fet, Illa ha remarcat que des del primer moment l'Estat ha estat al costat de Llarena. "Vull denunciar aquest intent constant de desprestigiar la justícia espanyola", ha remarcat, i ha fet al·lusió a Puigdemont, qui creu que és un dels principals culpables d'aquest desprestigi. El primer viatge oficial després de vacances de Quim Torra ha estat a Brussel·les , cosa que, segons Illa, "és una metàfora molt escaient de la situació política a Catalunya", ja que considera que Torra es posa a les ordres de Puigdemont. Ha finalitzat demanant prudència a Artur Mas, després de les seves declaracions a Catalunya Ràdio i ha animat a que s'aprofiti la "finestra d'oportunitat" que s'ha obert amb el govern de Sánchez.

