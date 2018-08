El nou programa d'Alfons Arús a La Sexta ja té nom i data d'inici

El vaixell d'Alfons Arús va deixar el port de 8tv la temporada passada i desembarcarà a La Sexta el dilluns 3 de setembre sota el nom d'Arusitys, segons ha avançat Vertele , tot afegint que formarà un tàndem matinal amb Al Rojo Vivo de Farreras.Tal com va avançar El Periódico , serà un magazín matinal de dilluns a divendres de 7.30 h. a 11.10 h. del matí. La recepta que utilitzarà portarà la seva marca, ja que, malgrat que es basarà en l'actualitat, no hi faltarà l'humor i l'entreteniment amb el qual ha acostumat els seus seguidors durant tots aquests anys.