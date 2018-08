El Port de Mataró, mig buit i en decadència

Vista general de la zona comercial del Port de Mataró Foto: ACN

Un establiment, clausurat fa anys Foto: ACN

La zona comercial de Port de Mataró porta anys en decadència. L'abandonament de locals i la manca d'estratègia per definir-hi usos atractius s'arrossega des de principis de la dècada. Actualment hi ha 59 locals dels quals 30 estan tancats i les concessions ja caducades dels que encara estan actius s'han renovat ara provisionalment, podent arribar fins a 2021 mentre es decideix quin ha de ser el futur del port d'una ciutat en ple auge turístic. El Consorci que formen Ajuntament i Generalitat estudia posar en mans d'un únic operador l'explotació de la zona comercial i que, a més, es faci càrrec d'una inversió de 4 milions per posar l'espai al dia des del punt de vista urbanístic, però encara no s'ha trobat qui se'n pugui fer càrrec.L'alcalde de Mataró, David Bote, ha explicat a l'ACN que aquesta podria ser una bona aposta, però no l'única, i es posa de termini la fi d'aquest 2018 per decidir quin serà el model de gestió futur: "Quan els centres comercials poden actuar conjuntament aconsegueixen més atracció, però han de sortir els números i no descartem altres models de gestió".Bote reconeix que en les condicions actuals la revitalització de l'espai es podrà fer "a mig i llarg termini", però aspira a que quan això sigui una realitat, el port es converteixi en un atractiu important pel territori i funcioni com a locomotora comercial del conjunt de la ciutat: "Hi ha d'haver una barreja d'usos amb serveis per als amarradors i una oferta comercial atractiva". Sobre el paper, el que dibuixa el pla estratègic del Consorci del Port és "revitalitzar" la instal·lació, sobretot en la vessant nàutica i comercial, per convertir-lo en un "port de referència a la costa de Barcelona". Aquest objectiu està sobre la taula des de fa alguns anys, amb un pla aprovat el 2009, que s'ha anat renovant per manca de concrecions.L'alcalde de la ciutat confia que a partir de finals de 2018 pugui haver un "calendari acotat en el temps" per posar fi al cercle viciós en el que sembla instaurat el port. El nou horitzó que fixa el pla estratègic arriba fins el 2030 i la darrera revisió del document, de fa menys d'un any, preveu un impuls de l'activitat comercial fixant "criteris de qualitat".L'espai comercial del port es divideix en dos nivells, un a peu d'embarcacions i un altre d'elevat que transcorre a continuació del passeig marítim. En quest segon espai la majoria de negocis que donen a la zona de vianants estan oberts, però a la part de darrera n'hi ha molts de buits i en mal estat. En total, d'una vintena de locals, dotze tenen activitat i vuit estan tancats. La situació del nivell inferior de la zona comercial és encara pitjor. Hi ha tancats 22 dels 39 locals existents i la imatge de decadència està molt més accentuada. Els locals buits estan del tot abandonats i en alguna sala d'oci nocturn encara s'hi pot veure el precinte policial que anys enrere va servir per clausurar-lo.Aquesta situació trenca tota possibilitat de que hi hagi una continuïtat comercial que afavoreixi el passeig. En alguns casos, fins i tot, ja està previst que s'enderroquin alguns dels mòduls comercials que hi ha al mig de la plaça del port, una actuació que el Consorci avançarà en els pròxims mesos per tal de "millorar la imatge" del port, segons ha reconegut l'alcalde.

