El PDECat descarta participar en les primàries republicanes si no hi són tots els partits

Primera reunió del curs polític de l'executiva del PDECat amb l'horitzó de les eleccions municipals damunt la taula. El president de la formació, David Bonvehí, ha descartat la participació de les sigles nacionalistes en les primàries republicanes promogudes per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Jordi Graupera en cas que no hi siguin tots els partits independentistes. "En les primàries hi hauria de ser tothom, tindria sentit. Si no, perd sentit fer les primàries només si hi participa un un sector. Si hi ha tots els partits, estem disposats a anar-hi. Però si no hi ha els altres partits, no ens sembla viable i perd part del sentit. No seria el nostre model", ha apuntat Bonvehí en roda de premsa a la seu del partit.El cap de files del PDECat ha apuntat, en clau municipal, que "escoltaran a tothom" que tingui propostes de cara als comicis locals. "Portem mesos buscant les millors persones i els millors projectes", ha apuntat, al mateix temps que recordava la intenció de bastir llistes unitàries. De moment, no es poden dur a terme perquè "ERC i la CUP diuen que no". En aquest sentit, els nacionalistes seguiran aprovant llistes -avui n'han validat una desena- de cara a les municipals del 2019, en les quals la formació aspira a revalidar les victòries del 2011 i el 2015.La fórmula del PDECat és la de Junts per Catalunya. "Aquest és un partit obert i plural, diverses sensibilitats del món independentista s'hi poden sumar", ha apuntat. Pel que fa a les eleccions europees, que coincideixen amb les municipals, ha tornat a desitjar la possibilitat de bastir una llista unitària, per bé que tampoc té possibilitats d'èxit. La formació es reunirà en els propers dies per abordar els reptes més immediats, entre els quals la integració dins de la Crida Nacional per la República que promou Carles Puigdemont des de l'exili."Sense saber què és la Crida i sense definir l'escenari municipal, seria difícil dir com ho veiem des del PDECat", ha recalcat el dirigent independentista, que ha defensat la candidatura de Neus Munté com a cap de cartell de Junts per Catalunya a Barcelona. Malgrat això, l'entorn de Puigdemont ja ha assenyalat Ferran Mascarell com a candidat Bonvehí ha indicat que la reunió de l'executiva ha tractat els "reptes" que té per davant la formació, i les primera acció que s'ha tractat és la implicació en els actes institucionals i cívics del proper Onze de Setembre. "Animarem a la participació dels associats en la manifestació de la Diada", ha apuntat el dirigent independentista, que ha posat de manifest l'existència de presos i exiliats per primer cop en una data tan assenyalada. "Estan vivint una situació injusta", ha apuntat, sobre la situació d'aquests dirigents.Bonvehí ha demanat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que posi ja una "solució política" damunt la taula. El màxim dirigent del PDECat ha recalcat que els vots dels nacionalistes no seran "gratuïts", però ha apuntat que no hi ha "terminis" a l'hora de plantejar a Sánchez aquesta solució política."Ciutadans i el PP s'equivoquen enormement, estan intentant fracturar la societat", ha apuntat Bonvehí sobre la polèmica per l'agressió al Parc de la Ciutadella

