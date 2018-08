El cens per a les primàries republicanes ja està activat

El cens impulsat per l'ANC i els promotors de les primàries republicanes per a les municipals ja s'ha activat aquest dilluns. Tal com van anunciar divendres els representants dels actors implicats , qualsevol ciutadà empadronat a Catalunya s'hi pot apuntar, per tal de triar quins candidats representaran les llistes unitàries de l'independentisme al seu municipi. Els organitzadors no es fixen per ara un nombre de suports mínim ni un termini tancat, a l'espera de conformar-se el reglament per conformar les candidatures.Les dades que demana el portal des del qual es gestiona el cens són el nom i cognoms, el DNI, la data de naixement, el codi postal i un correu electrònic. A partir del 17 de setembre, a més, cada inscrit haurà de validar presencialment les dades a una territorial de l'ANC, mostrant el document d'identitat, i quan l'adreça d'empadronament i la del DNI siguin diferents, l'inscrit haurà d'aportar el certificat d'empadronament. Això es podrà fer directament el mateix dia de les votacions (encara a precisar).Segons destaca l'Assemblea en un comunicat, "aquest procés, obert i transparent, cedeix el protagonisme a la ciutadana, que tria lliurement i de manera oberta els seus representants, resta aquest protagonisme a les cúpules dels partits i obre l'espectre, i potencia així una renovació política". L'entitat considera "que les primàries obertes són la via més directa per exigir el compliment dels programes electorals i tenir influència real sobre els partits per exigir-los unitat i l'aplicació del mandat de l'1 i del 27 d'octubre".Els arguments que es troben al portal per incentivar la inscripció posen l'accent en la implicació de la societat i la necessitat de fiscalitzar els partits i destaca que l'1-O va ser possible gràcies a la coordinació de tots. "Si no ens posicionem amb una proposta regeneradora, els partits tendiran a perpetuar l'estatus quo i la seva projecció ad infinitum per justificar la patrimonialització de la representació política, que ells han assumit com a màquines electorals en una situació normalitzada i des d'una confrontació estrictament ideològica", assevera.L'objectiu, assenyalen els impulsors de les primàries, és "aconseguir que hi hagi una candidatura forta, potent i representativa de tots els independentistes del municipi". "Ens cal un espai transversal, netament compromès amb la República en l'àmbit municipal, més enllà del posicionament declaratiu o retòric", afegeixen.

