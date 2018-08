El marit de l'agredida mentre treia llaços grocs diu que «va témer per la seva vida»

El marit de la dona agredida a Barcelona mentre retirava llaços grocs ha assegurat que la seva dona "va arribar a témer per la seva vida" i ha aclarit que no presenta cap denúncia perquè actualment es troba calmada i "no està en condicions d'anar a la comissaria". Així ho ha explicat en declaracions a Antena 3, on ha agraït el suport de Ciutadans i el PP després de l'agressió que va patir la seva dona dissabte passat per retirar llaços grocs dels espais públics.El marit, que ha dit ser militant de Cs, ha assegurat que no sap si aquesta agressió està vinculada a una actuació política, però "és clar que va patir aquest atac per treure llaços grocs". Segons ha explicat, el matrimoni passejava pel parc de la Ciutadella de Barcelona quan van retirar tres o quatre llaços d'aquesta zona, i va ser llavors el presumpte agressor qui els va preguntar per què treien aquests llaços, fins i tot, segons el marit, arribant a insultar la dona anomenant-la "estrangera de merda"."Primer li va clavar una bufetada a la cara i després li va donar un altre cop de puny i va començar a acarnissar-se amb ella. Jo no els vaig poder separar i va haver de venir la gent a fer-ho", ha argumentat el marit. Així mateix, ha afirmat que la seva dona té problemes asmàtics i va arribar a "témer per la seva vida" perquè el presumpte agressor la va agafar del coll i es va abalançar sobre ella, segons ha explicat.No obstant això, ha aclarit que el presumpte agressor "no va arribar a trencar el nas" a l'agredida com s'havia apuntat des de l'informe que s'havia fet en primera instància a l'ambulància que la va atendre.Per la seva banda, el presumpte agressor ha assegurat que va ser "una baralla" per motius de civisme i no per causes polítiques. De fet, el presumpte agressor ha detallat a TV3 i La Vanguardia que ell també va rebre "una mossegada". Els fets van passar aquest dissabte al migdia quan una parella i els seus tres fills passejaven a prop del parc. En un moment donat els nens van arrencar llaços grocs i els van llençar a terra, i l'home els hauria recriminat que embrutessin la ciutat. A partir d'aquí, segons diversos testimonis, va començar una baralla entre l'home i la mare dels nens, la qual va rebre un cop a la cara que li va causar una fractura al nas. Segons ha pogut saber l'ACN, el presumpte agressor ja ha presentat una denúncia als Mossos d'Esquadra per donar la seva versió dels fets.

