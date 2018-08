El PP finalment s'abstindrà en l'exhumació de Franco

El PP s'abstindrà finalment en la votació al Congrés del decret llei del govern espanyol per exhumar les restes de Francisco Franco del Valle de los Caídos i no hi votarà en contra, encara que el seu president, Pablo Casado, ha carregat contra la mesura per entendre que és una "cortina de fum" davant la "incapacitat" de l'executiu per governar i mitjançant un ús indegut del decret llei.En declaracions prèvies a la diputació permanent del Congrés, Casado ha explicat que el seu partit serà així "coherent" amb l'abstenció que també va mantenir fa uns mesos al Congrés, davant d'una proposició no de llei per ampliar la llei de Memòria Històrica en la qual l'executiu estatal s'ha basat per aprovar ara aquest decret llei per la via urgent. Cs també va avançar que previsiblement s'abstindria en aquesta votació."El govern ha hagut d'anar al Valle de los Caídos a intentar tapar la seva incapacitat per governar i sobretot la seva incompetència per mirar al futur", ha dit Casado, que ha acusat el PSOE de trencar amb la història del seu propi partit i "els consens bàsics en què el PSOE va ser fonamental", els de Transició.L'anunci no ha agradat al president de la Fundació Francisco Franco, Juan Chinarro, qui ha acusat el PP de "revertir la història" en no votar en contra, com havia reclamat l'entitat. "La llei de memòria històrica ataca la democràcia i la monarquia i això és el que el PP no vol veure, i d'aquesta manera seguiran perdent vots", ha subratllat en unes declaracions a Antena 3 en què ha assegurat que la exhumació de Franco "és un punt i seguit" del que, segons ell, vindrà en el futur.Chinarro ha exigit a l'autoritat eclesiàstica que es negui a l'exhumació del dictador perquè considera que, "sense Franco, l'Església catòlica no existiria avui en l'actualitat". "Em resultaria una mostra d'ingratitud que ho permeti perquè ho deuen tot a Franco", ha destacat. En ser preguntat per si hi havia mantingut contactes amb el prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, el president de la Fundació Franco ha dit que l'abat "és un home íntegre i sap quina és la seva tasca" i és per això pel que, segons ha afirmat, "no cal parlar-hi.D'altra banda, Chinarro ha defensat que el dictador es troba enterrat "on ha d'estar" i ha criticat que el govern espanyol vulgui dur a terme l'exhumació via decret llei perquè creu que això correspon a dictadures com "Corea del Nord o Veneçuela". La Fundació Franco va anunciar divendres passat que interposarà "totes les accions legals consideri necessàries" per impedir l'exhumació del dictador.

