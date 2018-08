Mor un motorista en un accident a la Ronda Litoral de Barcelona

Un home de 41 anys ha mort aquest dilluns a la matinada en una sortida de via a la Ronda Litoral, segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona. L'accident s'ha produït al voltant de tres quarts de tres de la matinada a la B-10.Per causes que es desconeixen, el motociclista ha perdut el control del vehicle quan es trobava a l'alçada del quilòmetre 11 de la via, sentit Besòs, i ha topat amb el mur de separació de les calçades. Fins al lloc dels fets, s’hi han desplaçat la Guàrdia Urbana i efectius del Servei d’Emergències Mèdiques, que n’ha certificat la mort.La Unitat d’Investigació i Prevenció de l’Accidentalitat (UIPA) del cos de policia barceloní s’ha fet càrrec de la investigació de l’accident.Durant aquest any, han mort 12 persones en accident de trànsit a Barcelona, de les quals sis eren motoristes.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)