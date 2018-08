MeQueer, testimonis que denuncien l'homofòbia i la transfòbia quotidiana

LGTBIQA

Estar fent el vermut a un bar, tenir un home al costat dient barbaritats i insults homòfobs. Cansar-te, pagar i, abans de marxar, menjar-li la boca al @PolWP a la seu davant. Impagable. #MeQueer — Xavi #LGTBI 🎗 (@xmonge) 25 d’agost de 2018

Aquella sogra que es referia a mi constantment com 'una amiga de mi hija', però em tractava molt pitjor que a les amigues de debò #MeQueer — Bel Olid (@BelOlid) 26 d’agost de 2018

Anys i anys a l'armari, insults a l'eso i maltracte psicològic. Marxar dl poble a 450km amb 22 anys per poder viure la sexualitat com a mi em donés la gana i sense donar explicacions a la gent coneguda. Ara, amb el cap ben alt! #MeQueer — Rubén Gavilà (@RubnGavil) 27 d’agost de 2018

MeToo

Tots els heteros que ara flipeu i que teniu "el cor encongit" llegint els tuits del #MeQueer penseu en la vostra adolescència i en el marica o en la bollera de la classe. Doncs això. — Oriol Puig Taulé (@oriolpuigtaule) 27 d’agost de 2018

Iceta

Fa molt de temps, però ho recordo com si fos ahir: entrant amb un amic a la part poc il.luminada d’un pub, se’ns va acostar un cambrer i ens va dir “ahí no, que es para parejas” #MeQueer — Miquel Iceta Llorens (@miqueliceta) 24 d’agost de 2018

Dir a casa teva -família progre, tinc sort- que estàs molt enamorada d’una nòia fantàstica i que et contestin: ok però no li diguis a les teves germanes pq les podries confondre. Confondre. #MeQueer — Ada Colau (@AdaColau) 25 d’agost de 2018

Caminàvem de la mà. Paraula, petó.



Al senyor que aquell dia ens seguia, escopint-nos paraules - Lesbianas. Putas. Esto con Franco no pasaba. - enfadat, cada vegada més enfadat;



li diria que ara estem casades i som mares.

[Paco calienta, que sales]#MeQueer

Estima com vulguis. — Maria Freixanet (@MariaFreixanet) 26 d’agost de 2018

LGTBIQA+

Les xarxes socials s'han convertit en una eina de denúncia molt important en els últims anys. Twitter, a través dels hashtags (paraules o frases que comencen amb #), és un aparador perfecte perquè tothom pugui expressar la seva, reivindicar-se, denunciar injustícies i propagar un moviment social a través de la xarxa.L'homofòbia, la transfòbia i altres tipus de fòbies per les orientacions sexuals o condicions de gènere són una de les taques socials més inherents en l'actualitat. Les persones que pateixen aquest odi per la seva orientació sexual o la seva condició han arribat a un punt de trobada a Twitter, a través del hashtag # MeQueer , per fer públiques les seves experiències personals. Els testimonis, de totes les condicions i edats, exposen assetjaments, agressions, insults... a tot el col·lectiu+.Aquest fenomen, que recorda la iniciativa #, on les dones es reivindicaven i feien públiques totes les seves experiències d'assetjaments, agressions o sexualitzacions, ha arribat també a polítics i famosos.També esdevé una crítica per a tots aquells que no deixen visibilitzar el col·lectiu, donant opinions sobre el #MeQueer o volent acaparar atenció.El primer secretari del PSC i diputat, Miquel, o l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, també han dit la seva.És un terme adoptat de l'anglès, que s'ha acabat fent global, per determinar totes aquelles persones que no es consideren adaptables als conceptes binaris "home-dona" que s'han perpetuat a la societat.Literalment vol dir "estrany" o "inusual", adaptant-se a totes les persones del col·lectiu, encara que és un concepte en permanent revisió i estudi per experts en gènere, sexualitat, sociologia i pel mateix col·lectiu.

