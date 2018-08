L'Ésdansa més creatiu tanca amb la xifra màxima d'11.000 espectadors

Diverses propostes dels grups convidats en aquesta edició es van poder gaudir en l'espectacle de cloenda. Foto: Martí Albesa.

Música i dansa es van donar la mà també en l'espectacle final d'aquest diumenge. Foto: Martí Albesa.

Els espectadors del poliesportiu de les Preses tamb van gaudir del floklore de Mongòlia. Foto: Martí Albesa.

Aquesta nit de diumenge, 26 d'agost, el Festival Ésdansa ha donat per acabada la seva 36a edició, i ja es pot dir que ha aconseguit les millors xifres de la seva història. Després de dos anys seguits mantenint-se per sobre dels 10.000 espectadors, enguany la xifra ha arribat a la cota dels 11.000 espectadors i ha evidenciat un cop més el seu gran poder de convocatòria. Igualment, cal destacar la participació de més de 200 voluntaris que han treballat de franc per oferir la millor imatge de les Preses, de la Vall d'en Bas i per extensió de la Garrotxa.Aquest 2018 dos espectacles han estat capaços de penjar el cartell d’entrades exhaurides: Danses del món de dissabte, hores abans de l’inici de l’espectacle i Dins la ger, el gran èxit d’aquesta edició, que va esgotar les localitats dies abans de començar els passis. Juntament amb la resta d’espectacles, que van arribar a plens gairebé absoluts, l’Ésdansa tanca la seva millor edició de forma inqüestionable, tot superant el 98% d’ocupació en els espectacles de pagament.Segons el director, Jordi Fosas, aconseguir mantenir aquest nivell durant tres anys, ha demostrat que apostar per la innovació i la creació en la dansa d’arrel tradicional, no només és un valor afegit dins la programació sinó també una demanada real que cal cobrir i oferir. Prova d’això ha estat l’èxit del “diàleg creatiu entre la dansa i la música”, la línia argumental d’aquest Ésdansa, amb plens gairebé absoluts com el de [email protected] @ de l’Esbart Sant Martí de Barcelona i La Lira Ampostina, o de Sa mateixa de Joana Gomila i Lali Ayguadé, una de les propostes més arriscades i que més èxit ha tingut entre els espectacles de pagament. En aquest cas, es va haver d’ampliar l’aforament per poder enquibir-hi totes aquelles persones que corrien el risc de quedar-se sense entrada.L’aposta pel nou format anomenat “propostes experiència” ha sobrepassat totes les expectatives i ha evidenciat les ganes del públic per a gaudir de la dansa i de la cultura tradicional a través de formes diferents i sorprenents. L’experiència Dins la ger, amb els 10 passis exhaurits, o la sorprenent nit on 1.000 persones van caminar fins al Clot de l’Infern per descobrir La Dansa de les Mil Mans, són dos exemples de la bona acollida d’un format que ha vingut per quedar-se.Més enllà d’aquestes dues propostes i com a repte de participació, dissabte a la mitjanit es van reunir prop de 500 persones amb la idea de ballar plegades la Dansa de les Mil Mans d’Indonèsia, un objectiu que tot i que algunes van desistir de provar, moltes altres van acabar sumant-s’hi, donant vida a una dansa mil·lenària. També, la Festa al Parc de la Pedra Tosca, amb diversos espectacles en les magnífiques raconades d'aquest espai natural, va ser seguit massivament, amb una cirereta final al Clot de l'Infern.Per a aquells que van preferir ballar acompanyats pels ballarins de les diferents companyies que assisteixen al festival, les Nit Ésdansa han estat la millor de les opcions. Aquest any l’afluència de públic a aquesta activitat participativa ha arribat a superar les 3.000 persones i ha aconseguit una mitjana de més de 1.000 participants per dia.En aquesta edició l’Ésdansa’T s’ha convertit de nou en el primer Campus de dansa tradicional per a totes les edats, alhora que ha estat capaç d’arribar a més de 150 inscrits i més del 85% d’ocupació de les places ofertes.El festival Ésdansa va acabar ahir a la nit amb Danses del Món, un espectacle on les companyies van mostrar les danses del seus països i van posar de relleu el valor de la força de la tradició. S'hi va poder gaudir tastos del folklore de Mongòlia, del de Sèrbia, Senegal, Astúries i, com no, de les danses tradicionals de Marboleny Escola i Marboleny jove, en un espectacle molt viu, ple de llum i color, que va omplit el pavelló poliesportiu de les PresesLa visió actual, viva i regeneradora de la dansa d’arrel tradicional, així com el coneixement de la diversitat cultural i la relació entre cultures, continuen mantenint aquest festival com a exemple i referència dins el món de la dansa d’arrel tradicional, tant nacional com internacional.

