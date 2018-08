Mínguez o Larrosa: l'alcaldia de Lleida en mans dels militants del PSC

L'alcaldessa en funcions de Lleida, Montse Mínguez, i el primer secretari del PSC a la ciutat i segon tinent d'alcalde de la Paeria, Fèlix Larrosa, encaren amb "tranquil·litat "i "responsabilitat" la jornada de votació d'aquest dilluns de la qual sortirà escollida la persona que prendrà el relleu d'Àngel Ros al capdavant de l'Ajuntament i que, a la vegada, esdevindrà el candidat de la formació a les municipals del 2019.La jornada s'engegarà a les deu del matí i s'allargarà fins a les vuit del vespre, amb una aturada entre les dues i les sis de la tarda. Larrosa ha explicat que haver sumat més avals no és "en absolut determinant" i espera que hi hagi molta participació. Per la seva banda, Mínguez ha agraït la mobilització de la militància en ple mes d'agost.El procés de primàries del PSC de Lleida ciutat culmina aquest dilluns, 27 d'agost, quan els militants podran votar pel candidat que prefereixin: Montse Mínguez o Fèlix Larrosa. L'horari de votacions serà de les 10 a les 14 hores, i de les 18 a 20 hores. Posteriorment, es donarà a conèixer el guanyador i, per tant, la persona que el grup local del PSC a l'Ajuntament de Lleida proposarà en el ple extraordinari del dia 29 perquè sigui investida com a nou alcalde de la capital del Segrià, després de la renúncia d'Àngel Ros arran del seu nomenament com ambaixador d'Espanya a Andorra. A la vegada, el candidat que resulti vencedor a les primàries encapçalarà la llista del PSC a Lleida ciutat en les eleccions municipals del 2019.Larrossa ha explicat que encara el dia amb tranquil·litat des del punt de vista personal i amb "responsabilitat" pel que suposa el resultat d'aquesta jornada de votació. "El que s'està produint al PSC és una fita importantíssima", apunta el candidat referint-se a l'elecció de l'alcalde de la ciutat. Ho ha qualificat "d'acte transcendent", tenint en compte que és el primer cop que se celebra un procés de primàries per escollir l'alcalde de la capital del Segrià.Pel que fa als avals presentats, des de la Federació del PSC es van comptabilitzar 261 avals, dels quals 147 han estat per a Fèlix Larrosa i 102 per a Montse Mínguez, al marge d'altres 12 que es van considerar nuls. Un nombre d'avals que, segons afirma Larrossa, no és "en absolut determinant" en el resultat. "L'important són els vots i esperem que hi hagi molta participació". El mateix Larrossa ha dit que votarà quan s'obri la jornada, cap a un quart d'onze del matí.Per la seva banda, Mínguez ha manifestat el seu agraïment a la militància que s'ha mobilitzat en ple mes d'agost. "Els demano disculpes per aquest procés de primàries exprés que hem muntat aquest agost", ha dit. Ha afegit que la seva idea era que el procés es pogués celebrar a la tardor però que la militància té l'última paraula i així ho van decidir, apunta.Com Larrosa ha dit que és molt important la participació i espera que sigui alta. Mínguez no sap l'hora en què votarà aquest dilluns perquè a les deu del matí, a la Paeria, hi ha Junta de Portaveus. "Hem de decidir l'escaleta del ple d'aquest dimecres per investir l'alcalde o alcaldessa". Mínguez ha explicat que vol defensar el paper de la dona socialista. "És el moment de les dones", ha afegit .

